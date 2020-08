La commercialisation du Nokia 8.3 5G approche !

Quatre mois après sa présentation en pleine période de pandémie de Covid-19, le Nokia 8.3 5G devrait être commercialisé dans les jours à venir.

En effet, le Chief Product Officer de HMD Global, Juho Sarvikas, a posté sur son compte Twitter une courte vidéo du Nokia 8.3 5G mettant en avant les reflets au dos du smartphone.

Stunning Nokia 8.3 5G captured with Nokia 8.3 5G. I think the team did a great job with the Polar Night colour & finish, definitely gives me the northern lights vibe from back home 🇫🇮☀️🌌 pic.twitter.com/dcFPMUUvNu — Juho Sarvikas (@sarvikas) August 9, 2020

Le Nokia 8.3 est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G épaulé par 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X et 64 Go ou 128 Go de mémoire de stockage extensible par microSD. Il possède un grand écran de 6.81 pouces, Full HD+ au format 20:9. Côté photo, il embraque un capteur principal de 64 Mpx f/1.89, accompagné d’un ultra gand angle de 12 Mpx f/2.2 à 120°, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx (3.6 cm minimum) Le capteur frontal logé dans un poinçon en haut à gauche de l’écran fait quant-à lui 24 Mpx f/2.0 avec optiques ZEISS. L’autonomie est garantie par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide en 18 Watts.

Disponibilité et prix

En France, le Nokia 8.3 5G sera disponible à partir de l’été 2020 en coloris Nuit Polaire à partir de 599€ pour les versions 6Go / 64Go RAM / ROM et 649€ pour les versions 8 Go / 128 Go.