Stephen Taylor, nouveau directeur du marketing chez Nokia Mobile

En septembre 2019, Pekka Rantala, quittait ses fonctions de directeur du marketing chez HMD Global (Nokia Mobile) pour le poste de PDG de la startup finlandaise ePassi.

Aujourd’hui, Stephen Taylor prend sa place avec un passé intéressant. Mr Taylor était pendant quelques années directeur du marketing de Samsung Europe, puis directeur du marketing chez PayPal.

Florian Seiche, Directeur Général de HMD Global, commente : « Alors que nous nous concentrons sur les stratégies de marketing axées sur le numérique, il est essentiel d’attirer et de retenir les talents tout en assurant la pérennité de notre entreprise. Je suis convaincu que la richesse de l’expérience et des compétences de Stephen nous aidera non seulement à lancer des campagnes plus percutantes, mais aussi à élargir notre communauté et à avoir un meilleur impact sur les réseaux sociaux. Les téléphones Nokia reposent sur une base solide qui allie une conception de qualité à notre promesse en matière de sécurité en fournissant des mises à jour régulières sur l’ensemble de notre portefeuille. Il est crucial que les talents que nous intégrons à HMD Global partagent notre ambition de proposer des expériences qui ne cessent de s’améliorer avec le temps. J’ai hâte de voir l’évolution de l’entreprise grâce à l’aide de Stephen. »

À l’heure où la concurrence est agressive, avec l’arrivée de nouvelles marques en Europe, Nokia doit s’adapter le plus rapidement possible. En effet, la marque est forte, connue, mais attire moins de clients que par le passé. Ce changement permettra-t-il à Nokia de revenir dans le top des vendeurs de mobiles ? L’avenir nous le dira !

