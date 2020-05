Nokia adopte des changements visuels pour ses emballages

Juho Sarvikas, chef produit chez Nokia Mobile (HMD), a révélé sur son compte Twitter des changements visuels pour les emballages, avant la sortie des Nokia 1.3, 5.3 et 8.3 5G.

Le format reste identique mais l’ensemble est plus clair avec un fond blanc, le smartphone affiché en grand de face et de dos, la mise en avant des deux ans de mises à jour majeures avec une année supplémentaire de mises à jour de sécurité et la mention Android.

De côté et de dos, presque aucun changement n’a été apporté. Le modèle est toujours inscrit sur la tranche avec en bas, non pas la mention « pure – up to date – secure – always with Nokia » mais simplement le logo Android. Au dos, se trouve toujours les caractéristiques et les mentions légales.

La disponibilité des nouveaux Nokia a pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19. Pour l’instant, aucune nouvelle date n’a été communiquée.

Via