Nokia et ENGIE Solutions vont déployer la 4G pour les lignes 15,16 et 17 du Grand Paris Express

Le groupement composé de Nokia et ENGIE Solutions a été sélectionné par la Société du Grand Paris (SGP) pour déployer un réseau mobile LTE privé pour les nouvelles lignes de métro automatique du Grand Paris Express.

Le projet couvrira les lignes 15, 16 et 17 et s’étendra sur 200 kilomètres de nouvelles lignes, 68 nouvelles stations de métro et l’ensemble des rames de métro circulant sur ces lignes.

Nokia déploiera sa solution radio LTE PMR conçue pour le transport des communications voix (communications phoniques sur l’ensemble des ouvrages du Grand Paris Express et le long du linéaire de voie), données (envoi/réception de fichiers ou autres support multimédia) et images (envoi/réception vidéo, transport des images de vidéo surveillance embarquées dans le matériel roulant).

ENGIE Solutions apportera son expertise en conception et réalisation d’infrastructures de transport ferroviaire (tramway, métro, ligne ferroviaire classique ou grande vitesse) et s’appuiera sur une équipe spécialisée dans le support stratégique au management des projets ferroviaires complexes et l’intégration des systèmes (exigences, interfaces, risques, sécurité et performance).