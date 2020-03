Android 10 en cours de déploiement pour le Nokia 2.2

Juho Sarvikas, chef du produit chez HMD Global, a annoncé sur les réseaux sociaux le déploiement en cours d’Android 10 pour le Nokia 2.2.

Nokia 2.2 users, now is your chance to update to Android 10! All performance-enhancing features are now available! Stay tuned for the same update for our other Nokia phones #nokiamobile pic.twitter.com/0eTzk9hvF6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 17, 2020