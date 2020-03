Nokia C2 : un smartphone pour les pays émergents

Juho Sarvikas, chef du produit chez HMD Global, a annoncé sur les réseaux sociaux le Nokia C2 destiné aux pays émergents.

Le Nokia C2 équipé d’un modem 4G fait suite au Nokia C1 présenté il y a quelques semaines avec un modem 3G. Le Nokia C2 est propulsé par un processeur UNISOC (4 coeurs à 1,4 Ghz), 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire de stockage extensible par microSD jusqu’à 64 Go, un écran IPD HD+ de 5,7 pouces, une caméra frontale et une principale de 5 Mpx, une batterie amovible de 2800 mAh, une prise micro USB, une prise audio jack 3,5 mm, la radio FM, le wifi b/g/n, le bluetooth 4.2. Le tout sous Android 9 Go.

Le Nokia C2 sera donc disponible dans les pays émergents, en bleu ou noir, à un prix très accessible.