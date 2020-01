Android 10 en cours de déploiement pour le Nokia 6.1

Nokia Mobile est en pleine forme en ce début d’année ! Après avoir annoncé le déploiement d’Android 10 pour le Nokia 6.1 Plus puis le Nokia 7 Plus, c’est maintenant le Nokia 6.1 qui est éligible.

Nokia 6.1, more secure and pure! These phone’s are now running on the latest Android 10 update. Get the latest pure Android experience and access the latest features today. What feature do you think will be your most used? Let us know in the comments below!👇 pic.twitter.com/nhROEHGbNK

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 8, 2020