Android 10 en cours de déploiement pour le Nokia 7 Plus

Le lendemain de l’annonce du déploiement d’Android 10 pour le Nokia 6.1 Plus, c’est maintenant le Nokia 7 Plus qui commence à recevoir cette mise à jour majeure.

Nokia 7 Plus just got better! These phones are now running on the latest Android 10 update. Get the latest pure Android experience and access the latest features today. What feature do you think will be your most used? Let us know in the comments below!👇 pic.twitter.com/toanRtZIhe

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 7, 2020