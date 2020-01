Android 10 en cours de déploiement pour le Nokia 6.1 Plus

Nokia Mobile a annoncé sur les réseaux sociaux que la dernière version majeure Android 10 est en cours de déploiement pour le Nokia 6.1 Plus.

Nokia 6.1 Plus users, you ready? Your phone’s are now running on the latest Android 10 update . Tap into your smartphone’s upgraded experience and access the latest features today. Have you already upgraded? Let us know in the comments below!👇https://t.co/KHlUcTyy76 pic.twitter.com/7KC9wSOb2V

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 6, 2020