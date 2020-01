Premières impressions du Nokia 800 Tough… bonjour, au revoir !

Cela fait des années que mon père attendait un remplaçant du Nokia 3720 classic, un mobile avec touches ultra résistant. Lors de l’annonce du Nokia 800 Tough, il m’a tout de suite écrit pour me demander de lui commander, il voulait être le premier à l’avoir !

Il faut avouer que le Nokia 800 Tough a tout pour lui plaire… un petit écran couleur, des touches, un appareil photo bien meilleur que celui de son 3720 classic, plus de mémoire, et j’en passe.

Le Nokia 800 Tough est propulsé par un processeur Qualcomm 205 accompagné par 512 Mo de RAM et 4 Go de mémoire de stockage extensible par microSD jusqu’à 32 Go. Son écran fait 2,4 pouces (QVGA), il possède un capteur photo principal de 2 Mpx avec flash LED, une batterie de 2100 mAh, le bluetooth 4.1, WiFi, 4G LTE, GPS, une lampe de poche et est certifié IP68, étanche (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), antipoussière, MIL-STD-810G.

Bonjour, au revoir

Depuis que je suis fan de Nokia, c’est la première fois qu’une chose pareille arrive. Après des mois d’attente, mon père a finalement reçu son Nokia 800 Tough juste avant Noël… et nous l’avons renvoyé en seulement quelques jours. Je n’ai même pas pris la peine de faire des photos tellement j’étais déçue.

Je vous explique tout ici…

Le Nokia 8000 Tough est bien plus gros que le Nokia 3720 classic, ce qui était déjà un premier frein pour mon père : il n’utilise le téléphone que pour envoyer des SMS et passer des appels, il ne voit pas pourquoi le nouveau téléphone serait plus gros que le nouveau mais il a accepté de faire l’effort.

Après avoir galéré pour lui mettre, la carte SIM en place et configurer le téléphone, je lui ai dit de le garder plusieurs jours et d’essayer le portable… mais rien à faire, il n’est ni pratique, ni agréable, et en plus il est plus bête que l’ancien.

Le problème de l’emplacement SIM

L’emplacement SIM est situé sur le côté, et il est similaire à ce qu’on voit d’habitude sur les smartphones. Là où il y a un problème, c’est que ce tiroir glisse très mal et il faut utiliser une pince à épiler pour arriver à le sortir correctement, malgré la petite clé fournie. Là on se dit que ce n’est pas tous les jours qu’on doit le faire, mais quand même… ça reflète un peu le reste.

Le téléphone lui-même, vraiment trop complexe et trop bête

Je m’excuse par avance auprès des gens qui ont travaillé sur ce téléphone… ce que je vais dire ne sera pas agréable.

Le téléphone est sympa, sur le papier. Malheureusement, à l’usage il est impossible à utiliser. Le système d’exploitation « KaiOS » est une vraie plaie, et c’est une spécialiste de l’ergonomie mobile qui le dit.

Pour illustrer cela, voici une image du 2720 avec le même OS :

Vous voyez le petit chevron sur la droite de l’écran ? Si vous avez le malheur de cliquer sur le bouton droit du téléphone au lieu du bouton OK, vous arriverez sur les options « Account » de l’onglet suivant et non sur « Device Information ». C’est non ergonomique, et cela n’est qu’un exemple parmi plein d’autres.

Le téléphone est vraiment compliqué à utiliser, même pour l’usage très simple que mon père en fait. Pour créer un nouveau SMS il suffit de cliquer sur le bouton dédié, mais pour écrire le message lui-même il faut s’armer de patiente. Mon père a l’habitude d’utiliser le T9, et il ne veut rien d’autre. Le mode « prédictif » de ce téléphone, qui correspond au fameux T9, est stupide au possible… il faut regarder toutes les propositions qu’il fait avant de pouvoir ajouter des mots très simples comme « Noël » par exemple. Le téléphone ne connait pas le mot Noël par défaut, tout comme un tas d’autres mots. Le dictionnaire est très pauvre.

Bref, au revoir

Après une semaine d’essai, mon père a finalement décidé de ne pas garder ce téléphone et je le comprends. Le Nokia 800 Tough est génial sur le papier, mais le système d’exploitation gâche absolument tout. Le téléphone est compliqué à utiliser, même pour des tâches simples.

Peut-être que pour certains marchés l’ergonomie est adaptée, mais certainement pas pour la France. C’est dommage de proposer un téléphone si spécial, sans prendre la peine d’y mettre un OS digne de ce nom.

Au final, mon père a réussi à trouver un autre 3720 d’occasion en très bon état, il est donc reparti pour quelques années avec ce modèle… le Nokia 800 Tough ne sera pas pour lui… et je ne le recommande pas.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires de cet article. Bonnes fêtes à tous !!