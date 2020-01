Le successeur du Nokia 9 PureView devrait voir le jour en automne 2020

Début 2019, Nokia Mobile présentait lors du Mobile World Congress à Barcelone, le Nokia 9 PureView et ses cinq capteurs photo. Presque un an plus tard, une rumeur circule sur internet : son successeur devrait être annoncé en automne 2020.

Cette annonce tardive serait le résultat de l’utilisation du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865. Ainsi, Nokia Mobile devrait être en phase avec la concurrence qui proposera également des terminaux avec ce processeur. À noter qu’il ne devrait pas s’appeler Nokia 9.1, mais Nokia 9.2.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v

