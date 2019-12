Résumé de l’entretien avec le directeur général de HMD France (Nokia Mobile)

Pour clôturer cette fin d’année, nous avons eu un entretien téléphonique avec Bertrand Dupuis, directeur général de HMD France. Beaucoup de sujets ont été abordés pour répondre au mieux à nos lecteurs. Bertrand Dupuis est un grand connaisseur du monde de la téléphonie mobile et plus particulièrement de Nokia, société qu’il a rejoint en 2008, avec un passage chez Microsoft à l’époque Windows Phone / Windows Mobile et maintenant chez HMD. Ci-dessous, retrouvez un résumé de l’entretien.

La gamme Nokia Mobile

Nokia Mobile offre une gamme importante de terminaux allant des téléphones classiques aux smartphones en passant par les téléphones connectés sous KaiOS qui proposent des applications comme Facebook, Twitter et bien d’autres tout en restant simple d’utilisation. La force de Nokia est de proposer des modèles pour tous les budgets et tous les âges, de moins de 20€ à 800€, toujours avec la réputation de robustesse que s’est faite la marque.

Le haut de gamme Nokia

Actuellement, Nokia Mobile propose deux smartphones haut de gamme, le Nokia 8 Sirocco et le Nokia 9 PureView. Nokia Mobile ne vise pas particulièrement les geeks avec une course aux performances en sortant des modèles assez souvent, mais s’adresse à un public plus large qui cherche un smartphone robuste, avec des bonnes finitions et qui tient dans le temps grâce à des mises à jour régulières et un système d’exploitation pur (pas de surcouche, pas d’application pré-installée…).

Renouvellement de la gamme

Nokia Mobile, pour suivre le marché, est obligé de renouveler régulièrement sa gamme bien que les terminaux soient conçus pour durer le plus longtemps possible. Mise à part le robustesse, Nokia Mobile est l’une des rares marques à proposer trois ans de mises à jour, même sur des smartphones d’entrée de gamme.

Les accessoires

HMD est une société encore jeune qui fait au mieux pour proposer ses produits chez les revendeurs. Pour commencer, HMD fait en sorte de proposer les protections d’écran qui vont avec les smartphones vendus. Pour les autres accessoires, le travail est en cours, mais c’est également une question de place dans les rayons face aux concurrents. Sinon, des packs sont proposés chez certains partenaires.

Le Nokia 9 PureView

Le Nokia 9 PureView a bien été victime d’un retard, mais certains choix en font aujourd’hui un smartphone unique en son genre. En effet, il est le seul smartphone sur le marché à proposer la fusion de trois capteurs N&B et de deux couleurs en une seule photo grâce à une puce de traitement développée par la société Light. Cette technique donne un piqué excellent aux photos mais demande à l’utilisateur, dans certains cas, de modifier lui-même ses clichés grâce à la possibilité de générer un fichier RAW pour le modifier sur Adobe Lightroom. Comme annoncé lors de sa présentation, le Nokia 9 PureView est donc destiné aux amateurs et professionnels de la photo. À noter que les concurrents proposent une solution grand public avec des algorithmes qui corrigent les clichés suivant le mode sélectionné.

La Nokia Smart TV

En Inde, Nokia, en partenariat avec le revendeur Flipkart, ont récemment annoncés une TV connectée sous Android. Il ne s’agit pas d’un projet de HMD Global (Nokia Mobile) mais d’une licence de marque accordée par Nokia à un fabricant. Il est donc pour le moment impossible de savoir si cette TV verra le jour en Europe.

Bilan de l’année 2019

2019 a été une bonne année pour Nokia Mobile France, malgré l’arrivée des marques chinoises en Europe comme Xiaomi, OPPO et d’autres. Il n’y a pas eu d’impact sur le ventes de terminaux Nokia et les téléphones classiques gardent toujours une belle place.

Des questions ? Posez-les !