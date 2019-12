Quelques photos capturées avec le Nokia 9 PureView

Le Nokia 9 PureView, commercialisé à partir du 8 février 2019, est entre nos mains depuis quelques semaines, en attente de la mise à jour majeure Android 10 et de l‘application Nokia Caméra.

Pour rappel, il possède un processeur Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de RAM LPPDDR4x et 128 Go de mémoire de stockage UFS2.1. L’écran pOLED de 6 pouces, d’une résolution QHD est compatible PureDisplay et HDR10. Pour la photo, il embarque deux capteurs RGB Sony IMX386 de 12 Mpx et trois capteurs N&B Sony IMX386 de 12 Mpx, le tout géré par une puce dédiée Light. L’autonomie est garantie par une batterie d’une capacité de 3320 mAh compatible avec la charge rapide QC 3.0.

Né pour être le photophone de la marque, le Nokia 9 PureView se dérouille très bien en plein jour mais s’avère capricieux en faible luminosité, surtout en intérieur. Les photos sont disponible sur le Google Drive pour que vous puissiez avoir accès au format d’origine, en pleine résolution. Aucune retouche n’a été faite !

En attendant, un autre article avec des nouvelles photos sera publié lorsque notre Nokia 9 PureView de prêt sera sous Android 10 avec la nouvelle version de l’application Caméra qui devrait apporter le mode nuit.

À vous de juger !