Le Nokia 2.3 sera disponible dès janvier 2020 pour 129€

Nokia Mobile annonçait, le 5 décembre 2019, le Nokia 2.3 équipé d’un processeur Mediatek Helio A22 épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage, un écran HD+ de 6,2 pouces et un double capteur 13 Mpx + 2 Mpx en plus d’un frontal à 5 Mpx. Le tout sous Android 9 Pie avec une mise à jour prévue vers Android 10.

Bertrand Dupuis, directeur général de HMD France a publié sur Twitter que le Nokia 2.3 sera disponible en France dès janvier 2020 au prix de 129€ TTC.

Le nouveau Nokia 2 à 129€ TTC en France! Dès janvier dans vos magasins préférés. https://t.co/Lm2PZQ089l — Bertrand D (@FrenchBert) December 7, 2019

Le Nokia 2.3 sera disponible sur la boutique en ligne officielle et chez les revendeurs habituels.