Le Nokia 9 PureView recevra une mise à jour de l’application Caméra

Android 10 est en cours de déploiement pour le Nokia 9 PureView mais aucune amélioration n’a été apportée à la partie photo, alors que c’est très attendu par de nombreux possesseurs du photophone.

Dans un tweet adressé à @NokiaMobile, un utilisateur demande où est la mise à jour promise avec le mode nuit. En réponse, celle-ci sera déployée prochainement.

Hi there, the updates for the camera will be available soon. Please stay tuned on our social channels because it will be worth the wait.

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) December 5, 2019