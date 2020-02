Nokia Mobile rassure ses fans après que SONY ait dévoilé un smartphone avec des optiques Zeiss

SONY Mobile a présenté, le 24 février 2020, son nouveau smartphone haut de gamme, le SONY Xperia 1 II 5G. La particularité est que ce nouveau smartphone adopte des optiques Zeiss, tout comme la plupart des smartphones Nokia.

Juho Sarvikas, chef du produit chez HMD Global, a tenu à rassurer les fans de Nokia en insistant sur le fait que la marque continue de travailler avec Zeiss pour le développement de ses futurs terminaux.

Our Zeiss partnership provides great value to Nokia phones. Great to see Sony with rich heritage in imaging joining the Zeiss family! We will continue to develop exclusive experiences together with Zeiss for your Nokia phone.

— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 24, 2020