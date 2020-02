Nokia Mobile remporte sept récompenses aux IF Design Awards 2020

Nokia Mobile a récemment remporté sept récompenses aux IF Design Awards 2020 avec quatre mobiles, deux smartphones et un accessoire. Les iF Design Awards sont organisés par la plus ancienne société de conception indépendante au monde, iF International Forum Design GmbH. Le jury, composé de 78 experts indépendants en design, a examiné plus de 7000 candidatures venant de 56 pays à travers le monde.

Les smartphones récompensés sont le Nokia 1 Plus et le Nokia 7.2, du côté des mobiles, le Nokia 105, Nokia 110, Nokia 800 Tough et le Nokia 2720 Flip et enfin l’accessoire, les Nokia True Wireless Earbuds.

Juho Sarvikas, chef de produit chez HMD Global, a déclaré : « Nous avons toujours voulu que les téléphones Nokia se démarquent de la concurrence grâce à leur design pur inspiré de notre héritage nordique. Ces récompenses sont une preuve du soin apporté à la conception de nos produits par nos équipes, qui cherchent toujours à innover dans la création et le travail des matériaux. Nous sommes fiers que la communauté internationale du design les ait reconnus pour leur talent exceptionnel et fiers du travail qu’ils ont accompli au cours de l’année passée. »