Test du Nokia 7.2, le milieu de gamme à petit prix

J’ai en test le Nokia 7.2 depuis un petit moment maintenant, et je peux tout simplement le qualifier de bon téléphone milieu de gamme à petit prix !

Le Nokia 7.2 est parfait pour celles et ceux qui cherchent un téléphone à petit prix avec tout ce dont on a besoin pour le quotidien : un bel écran, un appareil photo de qualité, de la mémoire extensible, et une autonomie relativement standard.

Rappel des caractéristiques techniques

Ecran : IPS LCD 6,3 pouces (ratio 19:9) / 1080x2280px / 400PPI / Corning Gorilla Glass 3 / HDR10 / Always on display

– 48 MP, f/1.8, (grand angle), 1/2 », 0.8µm, PDAF

-8 MP, f/2.2, 13mm (ultra grand angle)

-5 MP, capteur de profondeur

La partie photo

Comme vous le savez si vous suivez le blog depuis longtemps, la partie photo est ce qu’il y a de plus important pour moi. J’adore capturer le quotidien, et je dois avouer que mon Nokia 8 s’essouffle à ce niveau… à tel point que j’ai trouvé que le Nokia 7.2 fait de meilleures photos que mon Nokia 8.

J’ai réalisé plusieurs articles pour vous montrer les capacités photo du Nokia 7.2 :

Les photos de jour comme de nuit sont nettes, et le mode « grand angle » est utile pour capturer des paysages.

Mon seul regret, c’est que la partie macro n’est quasiment pas existante… il faut être à bonne distance d’un sujet pour que ce soit parfaitement net.

Au quotidien

Inutile de rentrer dans des benchmarks pour un téléphone de ce type… on ne l'achète pas pour ses performances. Si vous voulez des performances extrêmes, il faudra investir dans un mobile haut de gamme. Le Nokia 7.2 est le parfait compagnon du quotidien.

Ce que j’ai aimé :

La réactivité générale

L’écran

L’appareil photo

L’énorme espace mémoire (il existe une version 128 Go avec emplacement micro SD en bonus)

La solidité

Les points que j’ai moins aimé :

Le design avec l’oeil de cyclope pour embarquer les 3 caméras

Le poids… ce qui est un point positif pour certains car il tient mieux en main qu’un téléphone très léger

Quelques petits bugs (non gênants) qui surprennent parfois… mais sont corrigés depuis la dernière mise à jour

Pour surfer sur le web, jouer, aller sur Insta, passer quelques coups de fil et envoyer des SMS à longueur de journée… le Nokia 7.2 est tout simplement parfait. Il est polyvalent, et son énorme espace de stockage permet de capturer des photos dès qu’on en a envie. Quand mon Nokia 8 décèdera, ce Nokia 7.2 fera partie de ma shortlist, car il faut avouer qu’il est plutôt pas mal par rapport au prix auquel il est vendu.

Si vous cherchez un bon téléphone à petit prix, je vous invite à regarder de très près ce petit Nokia 7.2… il risque de vous faire craquer !

Vous avez des questions ? Posez-les dans les commentaires de cet article !

