Copenhague à travers l’objectif du Nokia 7.2

En cette fin d’année, que de voyages pour moi ! J’ai fait Bucarest fin novembre, et là je reviens tout juste de Copenhague.

HMD, la maison mère des smartphones Nokia, m’a demandé d’attendre la dernière mise à jour du Nokia 7.2 avant de vous livrer mon verdict sur ce téléphone… c’est pourquoi le test n’est pas encore publié. En attendant la mise à jour du Nokia 7.2, je vous propose de découvrir quelques photos capturées avec ce smartphone.

Durant ce voyage à Copenhague, j’ai fait des photos de jour comme de nuit, et j’ai fait quelques photos en mode normal et grand angle. J’ai malheureusement oublié de faire une photo en 48 mpx, mais je la ferai ce weekend et je l’ajouterai à l’album.

Pour voir les photos en qualité originale, rendez-vous sur : https://photos.app.goo.gl/hZEfh6aj3SGZJmyz8

Vous y découvrirez également mes photos prises à Bucarest

Et voici un petit extrait des photos, en qualité réduite pour le blog :

Comme vous pouvez le constater, la qualité est tout à fait acceptable pour un petit smartphone à moins de 350€ !

Plus d’informations sur le Nokia 7.2 et pour commander : https://amzn.to/2MCVjM4