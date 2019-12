Depuis quelques jours, Android 10 est en cours de déploiement pour le Nokia 9 PureView, sans amélioration notable pour la photo.

Alors qu’on pensait qu’une mise à jour de l’application Caméra apporterait le mode nuit, Juho Sarvikas a démenti l’information dans un tweet.

Hi dOrso, due to the camera subsystem design, we can not leverage « low light algorithm » on top of the fusion of that the system already does. In other lighting conditions, if you get a .jpeg result you don’t like, keep .dng (raw) capture on and revisit it in Lightroom.

— Juho Sarvikas (@sarvikas) December 17, 2019