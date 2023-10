HMD va produire des smartphones sous sa propre marque

HMD Global, qui détient une licence d’exploitation de la marque Nokia a annoncé bientôt produire ses smartphones sous sa propre marque HMD.

Ainsi, début 2024, les premiers smartphones HMD débarqueront en Inde et peut-être sur d’autres marchés comme l’Afrique. HMD Global sera toujours en partenariat avec Foxconn, Dixon et Lava pour produire les terminaux sur place.

En plus des smartphones, des tablettes et autres objets connectés devraient voir le jour. Les autres marchés semblent donc conserver la marque Nokia qui est bien plus parlante aux consommateurs.

Via