En attendant que Ugeek.fr soit remis en marche, Nokians renaît de ses cendres pour annoncer une grande nouvelle pour la marque Nokia, son changement de logo !

En effet, Nokia a dévoilé le 26/02/2023 à l’occasion du Mobile World Congress qui se déroule à Barcelone, son nouveau logo qui n’est pas sans rappeler une célèbre marque automobile. Nokia annonce : « Le nouveau logo de la société est emblématique d’un Nokia énergique, dynamique et moderne, démontrant ses valeurs et sa raison d’être. Il a été conçu comme un symbole de collaboration, que Nokia considère comme essentiel pour réaliser le potentiel exponentiel des réseaux : débloquer des gains en matière de durabilité, de productivité et d’accessibilité. »

On aime ou pas, dans tous les cas, il va falloir s’y habituer.

Source / Merci à Androxis pour l’info’