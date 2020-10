Nokia Mobile leader dans le déploiement des mises à jour Android

Les smartphones Nokia restent à la pointe des mises à jour de sécurité et des mises à niveau du système d’exploitation Android, annoncé dans l’étude de Counterpoint. Selon leurs données, 94% des Nokia ont été mis à jour vers la dernière version d’Android dans l’année suivant sa mise à disposition. Cela fait de HMD Global /Nokia Mobile la marque la plus rapide à proposer les mises à jour Android. Cette semaine, le déploiement d’Android 10 s’achève avec la mise à jour du Nokia 3.1 et du Nokia 5.1.

Juho Sarvikas, Chef de produit chez HMD Global, déclare : « La mise à jour du système d’exploitation d’un téléphone est un processus complexe impliquant plusieurs partenaires et une variété de tests4. Nous sommes extrêmement fiers du processus que nous avons mis en place pour les smartphones Nokia et continuons d’en faire une priorité pour nous assurer que nos clients bénéficient des dernières innovations Android avant tout le monde, et ce sur toutes les gammes de prix. »

En un peu plus de 3 ans, l’ensemble du portefeuille de smartphones Nokia a été mis à jour 1000 fois – une étape importante prouvant l’engagement sans faille de la société à faire en sorte que les utilisateurs bénéficient des dernières innovations et d’un smartphone sécurisé.