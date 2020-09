Nokia annonce deux smartphones d’entrée de gamme : Nokia 2.4 et Nokia 3.4

Nokia Mobile a profité d’un événement en ligne, le 22 septembre 2020, pour annoncer deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme : le Nokia 2.4 et Nokia 3.4 en plus du Nokia 8.3 5G qui est maintenant disponible en précommande.

En plus de ces smartphones, un mini haut-parleur et des écouteurs sans-fils ont été annoncés. Il faudra surement attendre la fin de l’année pour avoir des nouvelles sur des smartphones plus haut de gamme dont le prochain fleuron de la marque, successeur du Nokia 9 PureView.

Nokia 2.4

Le Nokia 2.4 est propulsé par un processeur MediaTek Helio P22 épaulé par 2 Go ou 3 Go de RAM et 32 Go ou 64 Go de mémoire de stockage extensible par microSD jusqu’à 512 Go. Il possède un écran IPS LCD de 6,5 pouces, HD+ au format 20:9. Côté photo, il embarque un capteur principal de 8 Mpx auto-focus avec flash LED et un capteur frontal de 5 Mpx. L’autonomie est garantie par une batterie de 4500 mAh avec charge classique à 5 Watts par port micro-USB. À noter que le Nokia 2.4 possède le NFC, une prise audio jack 3.5 mm et un récepteur FM.

Nokia 3.4

Le Nokia 3.4 est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 460 épaulé par 3 Go ou 4 Go de RAM et 32 Go ou 64 Go de mémoire de stockage extensible par microSD jusqu’à 512 Go. Il possède un écran IPS LCD de 6,3 pouces, HD+ au format 19,5:9. Côté photo, il embarque trois capteurs principaux dont un principal de 13 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un ultra grand-angle de 5 Mpx. Le capteur photo avant de 8 Mpx est logé dans un poinçon en haut à gauche de l’écran. L’autonomie est garantie par une batterie de 4000 mAh avec charge classique par port USB-C en 10 Watts. Il possède également le NFC, un récepteur FM mais aussi la technologie bluetooth Qualcomm AptX.

Prix et disponibilité