Nokia 8.3 5G en précommande en Belgique

En Mars 2020, Nokia Mobile présentait son premier smartphone compatible avec le réseau 5G, le Nokia 8.3. Quelques mois plus tard, il est disponible en précommande en Belgique mais pas encore en France.

En effet, Nokia Mobile Belgique référence le Nokia 8.3 5G à 579€ la version équipée de 6 Go RAM / 64 Go de mémoire de stockage et 649€ la version de 8 Go RAM / 128 Go de stockage. La date d’expédition n’est pas précisée, mais les belges peuvent dès maintenant précommander chez Krefel, Hifi International, Vanden Borre et MediaMarkt. Pour le lancement, les Nokia Power Earbuds sont offerts.

En France, aucune information n’a encore été communiquée, mais l’ouverture des précommandes ne devrait pas tarder.