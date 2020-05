Nokia Mobile relance la promotion du Nokia 8.3 5G sur les réseaux sociaux

Nokia Mobile avait annoncé, le 19 mars 2020, sa nouvelle gamme de téléphones et smartphones : les Nokia 5310, Nokia 1.3, Nokia 5.3 et le Nokia 8.3 5G.

La crise sanitaire du Covid-19 a provoqué le retard de la commercialisation d’une partie de ces terminaux dont les Nokia 1.3 et Nokia 5.3 prévus en France pour avril 2020 et le Nokia 8.3 5G pour l’été 2020. En effet, cette période a été très compliquée, que ce soit pour la production, la logistique et la commercialisation.

Mais les choses rentrent peu à peu dans l’ordre et Nokia Mobile vient de relancer la promotion du Nokia 8.3 5G sur les réseaux sociaux.

Ready for 5G? The soon available Nokia 8.3 5G allows you to play games without distraction, stream films and share content – all in 5G 👊 pic.twitter.com/mjXeilVxeh — Nokia Mobile (@NokiaMobile) May 22, 2020

Pour rappel, le Nokia 8.3 5G est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G épaulé par 6 Go ou 8 Go de mémoire RAM, 64 Go ou 128 Go de mémoire de stockage extensible par microSD, un écran PureDisplay de 6,81 pouces, Full HD+ au format 20:9, un capteur photo principal de 64MP f/1.89 + ultra gand angle de 12MP f/2.2, 120° + capteur de profondeur de 2MP + macro de 2MP (3.6 cm minimum); double flash LED et une caméra frontale de 24MP f/2.0, le tout avec des optiques Zeiss, une batterie de 4500mAh avec charge rapide 18 Watts.

En France, le Nokia 8.3 5G sera proposé en coloris Nuit Polaire à partir de 599€ pour les versions 6Go/64Go RAM/ROM et 649€ pour les versions 8 Go/128 Go.