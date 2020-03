Nokia Mobile présente le Nokia 1.3

Nokia Mobile a présenté un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Nokia 1.3, plus puissant que son prédécesseur.

Le Nokia 1.3 tourne sous Android 10 (édition Go) . Il fait parti des premiers smartphones à bénéficier de « Camera Go » ainsi que de la technologie de fusion d’images par IA même en faible luminosité, de « Galerie Go » et d’un écran HD+ bord à bord. Il sera prêt à recevoir Android 11 (édition Go).

Caractéristiques

Système d’exploitation : Android 10 Go

Processeur : Snapdragon 212

RAM: 1 Go

Mémoire interne: 16 Go avec support microSD

Écran: 5.71” HD+ avec encoche en forme de goutte d’eau, format 19:9 et résolution 1520*720 pixels

Caméra arrière : 8MP AF

Caméra frontale: 5MP FF

Connectivités: WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2

Batterie: 3000 mAh, charge 5W

Autre: bouton Google Assistant, radio FM, Google Go Camera

Disponibilité et prix

En France, le Nokia 1.3 sera disponible à partir d’avril 2020 en coloris Cyan, Sable et Charbon, à partir de 109€.