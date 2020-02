Nokia Mobile annule sa présence au Mobile World Congress 2020

Nokia Mobile, comme de nombreuses autres marques, a décidé d’annuler sa présence au Mobile World Congress qui devrait se tenir du 24 au 27 février 2020 à Barcelone.

The health and safety of our employees, partners, customers, and media is our first priority. With that in mind, we are making the prudent choice to cancel our participation at #MWC20. https://t.co/eH3gelws19

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) February 12, 2020