HMD Global nomme Ruben Lehmann à la tête de HMD Europe

HMD Global a annoncé, le 4 février 2020, la nomination de Ruben Lehmann au poste de vice-président de HMD Europe. Il devient ainsi responsable de la supervision de toutes les opérations commerciales, de la stratégie et du développement de Nokia Mobile. Basé en Suisse, il assiste Florian Seiche, directeur général.

Ruben Lehmann était PDG d’Autronic AG, le plus grand distributeur de téléphones portables et de smartphones en Suisse. Il a également occupé des postes d’ingénieur technique et dirigé le développement, la stratégie et la planification de l’entreprise.

Ruben Lehmann a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre la famille Nokia à ce moment charnière de son développement. L’entreprise a déjà accompli tant de choses au cours des trois dernières années, avec des smartphones et des feature phones désormais vendus dans le monde entier. J’ai hâte de participer aux futures étapes » et a ajouté : « Cette année sera sans aucun doute cruciale pour le développement de l’industrie mobile avec l’introduction de la 5G, et je suis ravi de voir HMD Global jouer un rôle clé en mettant cette technologie entre les mains des utilisateurs du monde entier ».