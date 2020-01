Nokia Mobile pourrait se concentrer encore plus sur l’Europe

La renaissance de Nokia Mobile, grâce à la société HMD Global, a eu lieu en 2016 en sortant une gamme de terminaux dont des smartphones sous Android One.

Dans un premier temps, Nokia Mobile a misé sur le marché chinois en y annonçant des smartphones qui ont vu le jour quelques semaines après dans le reste du monde sous un autre nom. Rapidement, l’hébergement des données utilisateurs ont été rapatriées en Europe, plus précisément en Finlande.

D’après une rumeur qui circule sur internet, Nokia Mobile devrait aller encore plus loin en misant de plus en plus sur l’Europe en rapatriant du savoir faire.

HMD decided to concentrate all of its capacity in Europe.

Initially, China was the #1 market for the company. Now everything has changed. The company’s focus is on the European market, now will be more relevant design and hardware for us.#nokiamobile #nokia #Europe #Finland #UK

