Nokia 125 et Nokia 150 : deux nouveaux téléphones portables basiques

Nokia Mobile a annoncé, le 12 Mai 2020, deux nouveaux téléphones portables basiques, le Nokia 125 et Nokia 150.

Nokia 125

Le Nokia 125 est propulsé par un processeur MediaTek épaulé par 4 Mo de RAM et est équipé d’un écran QVGA de 2,4 pouces, une caméra VGA, une prise audio jack 3.5 mm, la radio FM et une batterie amovible de 1020 mAh. Il mesure 132 x 50.5 x 15 mm pour 91,3 grammes.

Nokia 150

Le Nokia 150 est propulsé par un processeur MediaTek épaulé par 4 Mo de RAM et est équipé d’un écran QVGA de 2,4 pouces, une caméra VGA avec flash LED, la radio FM et la possibilité de lire des MP3 grâce au lecteur de carte microSD (jusqu’à 32 Go), la radio FM, le bluetooth 3.0, un port jack 3.5 mm et une batterie amovible de 1020 mAh.

Les deux modèles tournent sous S30+ et fonctionnent sur le réseau EDGE avec une autonomie d’environ 24 jours en veille et d’environ 20 heures en discussion. La disponibilité et le prix pour la France n’ont pas encore été communiqués.